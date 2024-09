Martín rompe con Alicia por las presiones familiares y para evitar que Sergio la eche de casa

Sergio ha cumplido su amenaza y tras obtener la custodia de sus hijos ha decidido echar a Alicia de su propia casa. Cuando Martín se entera, decide poner algo de cordura en la situación y acude para hablar con Alicia. Martín toma una drástica decisión que es romper definitivamente con ella para, de esa manera, intentar conseguir que Sergio no cumpla su amenaza. Alicia no acepta esa ruptura. Está muy enamorada de Martín y no quiere separarse de él, pero la decisión del periodista ya está tomada.

En la decisión de Martín tiene también mucho que ver la postura de la madre de Alicia. Desde el principio ha intentado boicotear la relación de su hija para evitar perder las ventajas de vivir en esa mansión. Las hijas de Alicia, Yuri y Miranda, también tienen mucho que decir en lo que está pasando. No aceptan la relación de su madre con Martín y ahora tampoco se ponen del lado de su madre a pesar de lo que está sufriendo. No es una situación sencilla y, aunque Martín las reprocha su actitud y poca empatía con su madre, cree que romper su relación es lo necesario en este momento. Ahora hay que convencer a Sergio para que permita a Alicia seguir viviendo en la casa.