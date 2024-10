Mariana y Luis Alberto se distancian: ella lo acusa de la muerte de su padre y rompe con él

León Alfaro le pide a Patricia que ordene unos archivos de la empresa Industrias Salvatierra, pero, como ella no se encuentra bien, Mariana se ofrece a hacer su trabajo. Entre los documentos, Mariana encuentra una carpeta de la fábrica de salsas, La Niña Bonita, que pertenecía a su padre, Pedro Villarreal. Mariana se queda impactada al descubrir que los Salvatierra adquirieron la empresa de su padre hace diez años y que la firma de Luis Alberto está en el documento de compraventa.

Desconcertada, Mariana acude a la mansión de Elena, la madre de su novio, para hablar con Luis Alberto, a quien culpa de la muerte de su padre. No puede olvidar cómo su progenitor se suicidó tras ser engañado por el consorcio que compró su fábrica. Le hicieron promesas falsas sobre la expansión internacional de la empresa y la continuidad de sus empleos, promesas que no cumplieron, lo que llevó a Pedro a caer en una profunda depresión que culminó en suicidio.

Mariana está profundamente dolida con Luis Alberto, pero él le asegura que nunca tuvo contacto directo con su padre. Le explica que, cuando cumplió 18 años, comenzó a trabajar en la empresa de su progenitor y, para impresionarlo, compró la fábrica, firmando el documento de compraventa. Sin embargo, le insiste en que jamás se reunió con Pedro Villarreal ni su intención fue destruirlo.

Luis Alberto no comprende por qué Mariana lo culpa de la muerte de su padre, y le pregunta a León Alfaro si recuerda qué sucedió con la fábrica La Niña Bonita. Sin embargo, León, que es el verdadero responsable, no le proporciona más información de la que ya sabe. Luis Alberto no tiene idea de que fue Alfaro quien arruinó la empresa de salsas de Pedro. León gestionó la compraventa de la fábrica, prometiendo expandir la marca fuera de México, mantener a sus empleos y nombrar a Pedro Villarreal como gerente general, pero mintió, lo que sumió a Pedro en una fuerte depresión que no pudo superar.

Determinada a descubrir la verdad, Mariana viaja a Toluca para hablar con antiguos trabajadores de la fábrica. Visita a una mujer llamada Sandra, quien le confirma que Luis Alberto es responsable de lo que le sucedió a su padre.

Mariana regresa a la mansión de don Alberto y le cuenta a Luis Alberto que ha estado en Toluca para investigar. Le menciona que una trabajadora lo acusa directamente. Luis Alberto reitera su inocencia y le pide una oportunidad para demostrarlo. Ambos se desplazan hasta Toluca para hablar nuevamente con Sandra, pero ella mantiene su versión, lo que lleva a Mariana a romper su relación con Luis Alberto. Una vez más, León Alfaro ha logrado lo que quería: que Luis Alberto y Mariana se separen.