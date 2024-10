El estado de salud de Mariana se agrava el día de su boda, impidiéndole casarse con Luis Alberto

Ya ha llegado el feliz día. Mariana se va a casar con Luis Alberto. La joven está radiante, pero su estado de salud es delicado. Soraya y Matilde han estado envenenándola a escondidas, y el brebaje que le han ido suministrando es altamente letal.

Llegan a la parroquia de San Nicolás los primeros invitados de diferentes estratos sociales. El padre Guillermo ya está preparado para oficiar la boda. Luis Alberto está esperando impaciente en el altar a su novia, junto a su madre Elena.

A los pocos minutos aparece Mariana, acompañada por don Alberto, quien la va a llevar hasta el altar tal y como ella se lo pidió. En este día tan especial, recuerda con tristeza a su difunto progenitor y agradece al padre de su futuro marido todo lo que ha hecho por ella. "Mi vida ha cambiado por completo gracias a ti", le confiesa con dulzura.

Ya en el interior de la iglesia y, de camino al altar, Mariana se desploma y cae al suelo. Intentan reanimarla, pero no lo consiguen, así que la trasladan al hospital. La doctora que la atiende comunica a Luis Alberto y al resto de su familia que la hija de Pedro Villarreal se encuentra estable, aunque les revela que no sabe qué provocó que esté así. El hijo de don Alberto entra en el box donde se encuentra Mariana y, al verla tan frágil, no puede evitar emocionarse. "Daría mi vida por ti. No puedo verte así", le dice a su novia entre lágrimas.

Tras realizarle varias pruebas y una analítica a Mariana, el médico de la familia Salvatierra, Murillo, les confiesa que la joven está en estado grave y, si no encuentran la causa de su dolencia, podrían perderla. "Mariana se debilita cada vez más. Es como si algo se la estuviera comiendo por dentro", les asegura muy preocupado, y les recomienda recurrir a médicos más especializados para que encuentren una cura para salvar a la hija de Pedro Villarreal.

Mientras, Luis Alberto y su familia están angustiados por el estado de salud de Mariana, Soraya se ha apoderado del vestido de novia de su hermana y, en su delirio, finge estar casándose con el hijo de Elena.