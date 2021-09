Monchis acusa a Charly de ser confidente de la DEA

Monchis ha localizado a la madre de Charly y la ha secuestrado. Es su forma de chantajear a su sobrino para que no haga nada contra él. Según Monchis, Charly se ha convertido en un confidente de la DEA, la Agencia Antidroga Norteamericana, y no está dispuesto a que le tiendan una trampa. Charly no tiene ni idea de qué va el asunto. Lari ve la oportunidad de acercarse a su tío y que lo capturen.