"No quiero olvidar a Deniz, lo amo demasiado" Cansu se sincera con Ozan

La madre de Deniz ha muerto justo después de que este se enterase de que, en el pasado, trabajó como vedette. Hazal, por su parte, aprovechó la oportunidad para humillar a su hermana y contar delante de todo el mundo a que se dedicaba la madre de su novio pero, aún así, Cansu sigue locamente enamorada de Deniz.

Ozan se ha ido de casa y busca la manera de ganarse la vida sin deberle nada a su padre. Entonces, Cansu acude a hablar con su hermano. Si es buscando apoyo o simplemente una forma de desahogarse no queda claro pero, lo que sí que queda claro es que, Ozan, va ser muy sincero con ella, le duela o no ... Si no te quieres perder lo que Ozan le dice a Cansu, no dudes en reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.