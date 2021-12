¿Quién es el padre del bebé de Dilara? Cihan lo descubre

Dilara, dolida por el engaño que ha sufrido por parte de Harun, el hombre que ama, decide refugiarse en casa de su nana.

Los hijos de Dilara, sus amigos y, sobre todo, Cihan, están muy preocupados por Dilara ya que apenas come, no duerme y desaparece. Cuándo Cihan se entera de que está en casa de su nana va a visitarla ya que, además de querer ayudarla, quiere decirle que ya no le tiene que ocultar que está embarazada de Harun ...

