Hazal vuelve a casa de Cihan y lo pone todo patas arriba

Están pasando muchas cosas en la vida de Cihan y Dilara. Por un lado, se acaban de casar si amarse solo para mantener la reputación de la familia, además, Harun sigue visitando a Dilara, a la que quiere volver a conquistar, mientras Dilara miente sobre la existencia de estas visitas a su nuevo marido.

Hazal ha vuelto a casa de Cihan, dónde Sema, la asistenta, se plantea si pedirle un aumento o no, ya que debe mucho dinero. Al volver, Hazal, no pondrá las cosas fáciles a nadie ... ¿Quieres saber con quién la tomará primero? Entonces no dudes en reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.