Hazal tiene claro con qué familia se queda

Dilara ha decidido afianzar la relación con su hija biológica, por ello ha ido a recogerla al colegio. En mitad de su horario lectivo se presentó con un coche lujoso para llevársela de compras y así poder conocerla mejor. Hazal se van con ella y pasa uno de sus mejores momentos. No duda en aceptar su dinero y cubrirse de toda la ropa y zapatos que Dilara le compra. En otro lado tenemos a Gülseren que ha ido a poner una denuncia a la policía porque no encuentra a su hija. Lo que esta no sabe es que su hija no quiere hablar con ella. Descubre en el vídeo cómo se sinceran Hazal y Dilara, ambas planean su futuro...