Gülseren y Keriman se enfrentan por Hazal

Ambas familias saben cual es la realidad sobre sus hijas, pero la situación es muy delicada, no se sabe como reaccionará Hazal ante todo este incidente, ella se ha criado sin su padre y ahora busca una figura paterna en Cihan, intenta pasar más tiempo con el y Gülseren no sabe como reaccionar ante todo esto. La que sí sabe como reaccionar es Keriman, la tía de Hazal, considera que "le ha tocado la lotería" y no duda en enfrentarse a la madre de Hazal para sacar tajada de todo esto. Descubre como es la disputa en el vídeo.