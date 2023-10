Burcu no da el sí quiero a Osman y se disculpa ante él: "Te amo, pero no eres para mí"

La boda de Osman y Burcu resulta un desastre. El hijo de Esma tienes dudas y está indeciso. No sabe si casarse con su novia o no e intenta escaparse minutos antes de comenzar la ceremonia y la hija de Galip, finalmente, decide no darle el sí quiero.

Al día siguiente, Burcu acude a casa de Osman y le hace ver que él no está enamorado de ella y que ignorarlo le hizo entrar en pánico.

Él se defiende asegurando a su prometida que el mundo se le cayó encima: sus miedos y problemas de seguridad le hicieron tener dudas, pero confiesa a la joven que su deseo es pasar su vida con ella.

Burcu no está dispuesta a darle otra oportunidad. "Te amo, pero no eres para mí", afirma la hija de Selimer.