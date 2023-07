Adem le desvela a Esma su secreto que puede terminar con los Boran para siempre

Cuando Adem apareció en la ciudad y decidió ponerse a competir en el mismo sector del transporte que los Boran tenía un objetivo muy claro. Nadie sabe muy bien de dónde ha salido este hombre, pero su presencia en la ciudad ha provocado numerosos problemas a los Boran. Se ha hecho confidente de Fikret, el hermano de Faruk, al que ha terminado arrastrando a unas decisiones peligrosas para él y para la compañía que dirige su hermano.

Faruk se ha enterado de los problemas de Fikret y se ha puesto manos a la obra. Adem, tras una denuncia de Faruk, ha terminado en la cárcel, aunque él no parece muy preocupado con esto. Faruk piensa que es un buen escarmiento y que se librará de Adem pronto.

Nada más lejos de la realidad. Esma se presenta por la cárcel con su habitual prepotencia para advertir a Adem que debe marcharse de la ciudad si no quiere que los Boran terminen con él. Pero ella no se espera la respuesta de Adem. Cuando escucha el verdadero origen de Adem, Esma se queda de piedra y no sabe cómo reaccionar.