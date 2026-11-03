Nova (2%), cadena femenina líder a más distancia de su rival

Nova (2%) suma otro mes como la cadena femenina líder, aumentando la ventaja con su inmediata competidora a +1 punto, la mayor del año y la más alta de la historia en un mes de octubre, y es la temática líder del Prime Time (1,9%). También es la temática líder de lunes a viernes (2,1%), así como en la Sobremesa (2,3%), Tarde (3,1%) y Prime Time (2%) de los días laborables.

En octubre, logra lo más visto de la televisión temática con El Compromiso (2,9% y 263.000), serie que también es la más vista, seguida de Mi camino es amarte (2,7% y 257.000), De que te quiero, te quiero (3,2% y 249.000), Abismo de pasión (2,4% y 247.000) y Cuidado con el ángel (3,1% y 238.000), todas líderes. Además, superan a su directa competidora La sombra del pasado (3,1% y 223.000), Sühan, venganza y amor (2% y 210.000), El cuerpo del deseo (1,8% y 160.000) y Esposa joven(2% y 67.000).