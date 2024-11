Vicente se enfrenta a Elías para defender a Natalia y se convierte en su enemigo

Después de dar con el paradero de Adrián, gracias a la traición de su amante, Verónica, y de lograr encarcelarlo, Elías visita a Natalia en casa de Chente para hablar de la relación de Omar y Andrea. El empresario no ve con buenos ojos que su hijo esté con la hija de Cantú y le pide a Natalia que la aleje de la vida de su primogénito. A cambio, está dispuesto a colmarla de todo tipo de atenciones si, además, accede, a ser su amante.

La hija de Teresa, indignada, estalla en cólera y le exige que no vuelva a faltarle al respeto. "Me das asco", le espeta al padre de Omar. El malvado empresario no duda en acusarla de ser una aprovechada, al igual que su hija Andrea. "Si tu hija es una aprovechada, es porque lo aprendió de ti. Y asco es lo que causan las mujeres como Andrea, que intentan atrapar a un hombre para asegurarse su futuro", responde Elías con frialdad.

En ese preciso momento, llega Vicente a casa y, al percatarse de la situación, no duda en defender a Natalia. Chente le pide educadamente a Elías que abandone su vivienda y, sin mediar palabra, el marido de Samia saca un arma de su pantalón y apunta con ella al hermano de José José.

Tras un forcejeo, Vicente consigue arrebatarle la pistola y echarlo de su casa. Al enfrentándose al padre de Omar, el nieto de doña Magos se ha ganado un enemigo muy peligroso, aunque parece no importarle.

Al día siguiente, Natalia agradece a Chente lo que ha hecho por ella. Arriesgó su vida al enfrentarse a Elías, y eso es algo que no olvidará jamás. Para ella, el padre de Benjamín es un hombre empático y cariñoso con su familia. El hermano de Juan Gabriel también la halaga, asegurándole que es una mujer valiente con una gran belleza. La atracción entre ambos crece cada vez más, tanto que Vicente decide invitarla a salir el fin de semana.