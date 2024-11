Vicente, cada vez más cautivado por Natalia, le confiesa sus sentimientos

Chente regresa a casa antes de lo previsto tras una escapada con su familia. Un problema laboral lo ha obligado a adelantar su regreso. Mientras tanto, Natalia está sola en la vivienda, lo que da pie a que ambos puedan conocerse mejor.

Natalia y el padre de Benjamín deciden aprovechar el tiempo para pintar el muro de la casa, asegurándose de que todo esté listo para el enlace de Andrea con Omar Haddad. Mientras pintan, el nieto de doña Magos se siente tentado por los encantos de Robles e intenta besarla, pero Benjamín interrumpe este momento romántico entre ellos.

Vicente se siente cada vez más atraído por Natalia y decide invitarla a comer a un buen restaurante, dejando a Valentina al cuidado del pequeño de la casa. La joven sospecha que entre ellos puede haber algo más que una simple amistad, pero la madre de Andrea le asegura que no está preparada para iniciar una nueva relación con otro hombre.

Natalia queda impactada al ver a Chente vestido elegantemente, y él también queda ensimismado al ver lo guapa que está la mujer de Cantú.

El hermano de Juan Gabriel lleva a Natalia a uno de sus restaurantes favoritos de comida francesa. Robles se siente feliz y cómoda junto a Chente, y no duda en elogiarlo: "Eres un hombre sencillo y bueno, y me gustas tal y como eres". Aprovechando el momento, Vicente le confiesa lo que siente por ella: "Me gustas mucho", le dice con sinceridad.

No obstante, Natalia prefiere ir despacio y conocerlo mejor antes de dar el paso hacia un noviazgo. Al ver que Robles no está preparada para iniciar una relación seria, Chente le asegura que, por ahora, se conforma con su amistad.