Olga recurre al miedo para manipular a Benjamín y conquistar a Vicente

Olga está desesperada por conquistar el corazón de Vicente. Tras la muerte de Lucía, vio una oportunidad para acercarse a él y ganarse su confianza, pero con la llegada de Natalia a la vida de Chente, sus planes se han torcido. El padre de Benjamín se ha ido alejando de ella y solo la ve como una amiga. Así que la malvada Pascual idea un plan para que se fije en ella. Intenta acercarse a su hijo Benjamín y ser amable, pero el niño la detesta y no logra su objetivo. Al final, recurre a un método más oscuro: atemorizar al pequeño para que no interfiera en su relación con su padre.

La ocasión perfecta surge un día que Olga tiene que recoger al niño del colegio y, de camino a casa, le hace creer que es una hechiceraque acabó con la vida de su madre Lucía y que puede enfermar y matar a su bisabuela doña Magos si se atreve a alejar a su padre de ella. Benjamín, aterrorizado, rompe a llorar, temiendo que Pascual pueda hacer daño a su querida Magos.

En ese momento, aparece Regina en la calle. Para disimular el llanto de Benjamín, Olga le asegura a la hija de Adrián que el pequeño está llorando porque unos compañeros de su clase se han burlado de él por no hablar. Regina, aunque desconfiada, decide no indagar más.

Por otra parte, Olga descubre que la relación entre Vicente y Natalia es cada vez más tensa. El marido de Lucía, incapaz de soportar la convivencia con Natalia y su familia, ha construido un muero en su propia casa para dividirla en dos partes para no tener contacto físico. La relación entre ellos empeora aún más cuando Vicente es detenido por la policía, acusado por Claudio, el marido de Teresa, de intento de homicidio. Estos conflictos han creado una distancia entre el padre de Benjamín y la madre de Andrea, lo que Pascual ve como una oportunidad perfecta para acercarse a él.

Decidida a ganarse la confianza de Vicente, Olga finge interés por Benjamín y le compra un regalo. Vicente, agradecido por el gesto, le permite subir a la habitación del niño para que se lo entregue en persona.

Cuando Benjamín la ve entrar en su cuarto, el niño se pone a temblar. La tiene pánico y no es para menos. Sus intenciones no son buenas. Quiere enamorar a Vicente y su primogénito sabe que no es una buena mujer para su padre. Pascual intimida al pequeño, regalándole una pistola de juguete, un gesto que solo aumenta su miedo hacia ella.

El hijo de Lucía rompe a llorar desconsoladamente y acaba orinándose en los pantalones. Olga, consciente de que el niño está mudo desde la muerte de su madre, sabe que no contará nada de lo que está ocurriendo. Esto le da vía libre para seguir manipulando al niño y acercarse a Vicente sin la oposición de su hijo.