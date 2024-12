Cantú se opone al pacto de adopción del hijo de Andrea y Constanza revela las intenciones de la joven sobre su bebé

Andrea está angustiada por el acuerdo que hizo con su tía Constanza en un momento de vulnerabilidad. Le prometió que entregaría a su bebé en adopción cuando naciera, pues se sentía sola y sin apoyo tras la partida de Omar a Londres. Sin embargo, con el regreso de su pareja a México y su reconciliación, Andrea ya no desea separarse de su hijo y acude a su padre, Adrián, en busca de ayuda.

Adrián, dispuesto a hacer cualquier cosa por la felicidad de su hija, toma cartas en el asunto. Tras haber demostrado su apoyo anteriormente al traer de vuelta al hijo de Samia, visita a Constanza para comunicarle que Andrea no regresará a su casa ni entregará a su bebé.

Constanza, furiosa, pierde los papeles y le revela a Adrián que Andrea aceptó darle a su hijo a cambio de un coche y tarjetas de crédito. "Andrea no ama a ese niño, hicimos un pacto y tendrá que cumplirlo", asegura tajantemente. Adrián la acusa de aprovecharse de la fragilidad de su hija.

Además, Adrián le informa que Omar ha regresado de Londres, se ha reconciliado con Andrea y están planeando casarse. Constanza, incrédula de que Andrea haya perdonado tan fácilmente al hijo de Elías, recibe un duro comentario de Adrián: "La vida o el destino te negó tener hijos propios, acéptalo".

Constanza, decidida a no quedarse de brazos cruzados, se presenta en la posada de Soledad, donde están Natalia y Omar, para revelar cuáles eran las intenciones de Andrea. "Es capaz de cualquier cosa, incluso de vender a su propio hijo", les dice Constanza, indignada.

Omar, impactado tras escuchar sus palabras, sale tras ella para que le aclare lo que ha intentado decir y Constanza le confiesa sin tapujos: "Andrea me ofreció a su hijo a cambio de una buena vida".

Por su parte, su familia le reprocha a Andrea su actitud. "Un hijo no se vende", le recrimina su abuela, mientras Natalia sentencia: "Esto no tiene perdón". Andrea intenta justificar su decisión afirmando que no se sentía capaz de criar a su hijo sola, pero ahora, con Omar de vuelta, su deseo es no separarse de su bebé cuando nazca.