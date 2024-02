Ömer comprueba con sus ojos lo que todos le habían advertido sobre Defne

Ömer está muy enamorado de Defne, pero la relación que ambos mantienen está en boca de todos. Los Sirham no aprueban lo que está haciendo y los Karadag jamás permitirán que su hija se emparente con un Sirham. Por si fuera poco Alpay quiere casar a su hija con el hijo de su socio Kenan y la hija de Basak está secretamente enamorada de Ömer y quiere que rompa con Defne. La relación de ambos está sometida a una gran presión.

Zehra, la hija de Basak no está dispuesta a permitir que su amor platónico acaba en los brazos de Defne, a la que considera una intrusa en su vida. Zehra ha comprobado que ambos se quieren y no puede soportar que Ömer ni siquiera se fije en ella; por eso pasa a la acción e intenta malmeter en la relación de ambos dejando entrever que Defne anda tonteando con otro chico. Esto le genera muchas dudas a Ömer que no dice nada, pero no para de pensar en la idea de que Defne le esté siendo infiel.

Por otro lado, Zümrut, la abuela de Ömer está en contra de que su nieto se vea con la hija de Melek. Así se lo ha hecho saber y la respuesta de Ömer ha sido la de marcharse de casa y estar el mayor tiempo posible con su tío Halil. La distancia entre Cumali y Ömer es enorme porque su nieto no está dispuesto a dejar de ver a Defne y la forma en que los Sirham están llevando los asuntos familiares no son del agrado de ömer.