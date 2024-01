La noche en la que Seyit Alí declaró muerta a Melek y el origen del actual comportamiento de Mithal

Todos conocemos las consecuencias que trajo para los Karadag la huida de Melek con Alpay el día de su boda. Desde entonces no ha habido paz para ellos y han vivido bajo el estigma de la deshonra y la humillación. El regreso sorprendente de Melek a Antep con sus hijos, lo que ha provocado es que toda aquella pesadilla vuelva a revivirse en el seno de los Karadag.

Seyit Alí, el patriarca del clan, quedó marcado en el pueblo para siempre por el comportamiento de su hija. Su eterna amistad con Cumali se rompió para siempre, pues fue Halil el humillado en aquella boda. Seyit Alí no volvió a recuperarse y perdió para siempre el favor de su gran amigo. Aquella noche en la mansión de los Karadag se produjo un verdadero terremoto del que pocos pudieron escapar. Seyit Alí, una vez entendido lo que acababa de suceder, tomó la decisión más difícil de su vida. Su hija había muerto para él y nunca más nadie podría mencionar su nombre.

Pero no fue el único que lo pasó mal. Mithal, el hermano pequeño de Melek y probablemente su favorito, no volvió a ser el mismo. Ahora le conocemos como un ser despreciable, irascible y que guarda un profundo odio hacia su hermana, pero no fue siempre así. La marcha de melek le afectó más de lo que muchos piensan y su ausencia provocó en él todos los actuales sentimientos de odio y rencor.