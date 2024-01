Mithal y las nefastas consecuencias de su ira contra su hermana Melek

Cuando Melek huyó de su boda con Halil provocó, quizá sin saberlo, la desgracia en el seno de los Karadag. La humillación sufrida por la familia Sirham al no casarse con su hijo, dejó a los Karadag en una situación más que delicada en el pueblo y desde entonces no solo la relación entre ambas familias ha sido problemática, sino que la vida de los karadag ha quedado marcada para siempre.

Veinte años después, las heridas no han cicatrizado y Mithal, el hermano de Melek, ha ido acumulando odio e ira hacia lo que hizo su hermana. Según la tradición, la forma de solucionar el problema, es que los Karadag repudien públicamente a su hija Melek; para Mithal hay una solución todavía más y es acabar con su vida. Cuando Melek se presenta por sorpresa en la casa familiar y Mithal se entera, decide tomar una decisión.

Mithal no estaba presente en la cena donde se produjo el incidente, pero a la mañana siguiente sale a las calles a buscar a su hermana con la intención de alejarla de allí. Cuando la encuentra la abofetea públicamente. Los hijos de Melek no saben quién es y kerem, siempre dispuesto a sacar la cara por su madre, termina apuñalando a su propio tío. Afortunadamente para todos, la herida no es grave y Mithal logra salir del hospital. Además no denuncia a Kerem ante la policía. Pero no se trata de un acto de perdón, Mithal tiene sus propios planes para su sobrino.

Cuando sale del hospital Mithal jura venganza. No soporta la humillación de haber sido atacado por un crío y quiere cobrarse su precio. Por eso, secuestra a Kerem y se lo lleva a las murallas de la ciudad. Allí tiene un plan para deshacerse de él. Kerem suplica por su vida. Asegura que no sabía que Mithal era su tío y que reaccionó así después de que Mithal le diera una bofetada a su madre. Mithal se lo piensa, porque matar a una persona y que este sea su sobrino, puede traerle serios problemas. Le deja marchar, pero le advierte que nunca le llame tío y que desaparezca de la ciudad.