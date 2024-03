Mithal se lanza y da el paso definitivo con Seidan a pesar de las presiones

La relación entre Mithal y Seidan se ha vuelto convulsa después de los últimos acontecimientos. Ella ha recibido con sorpresa y estupor la llegada de su ex marido, huido de la Justicia y que la amenaza si no le paga el dinero que quiere. Por su parte, Mithal se ha enfrentado con dureza a su familia tras enterarse estos últimos de su relación con Seidan y no apoyarle. Pero todo parece que queda atrás y Mithal toma una decisión radical. El marido de Seidan ha sido detenido cuando amenazaba a su familia y estará un buen tiempo a recaudo en la cárcel. Mithal ha decidido romper con los suyos como hiciera Melek en el pasado, e iniciar una nueva vida junto a la farmacéutica. Por ello le pide matrimonio e iniciar una vida juntos. No va a ser un camino de rosas, pero Mithal nunca ha estado más seguro de una decisión.

Seidan sigue sufriendo las consecuencias de la visita de su ex marido. Ha tenido que refugiarse unos días en la casa que Mithal le había alquilado. Ahora, cuando Seidan regresa a la farmacia para seguir trabajando, descubre con sorpresa que la han despedido y ahora debe empezar de nuevo a buscarse la vida.

Mientras, Mithal se enfrenta a su hermano Mahmut, al que siempre ha tenido en alta estima. Le acusa de ser un miedoso y no querer arriesgarse en su vida. Le acusa de tener miedo de su padre y no pensar por sí mismo. La respuesta de Mahmut no puede ser más dura, pues intenta culpabilizar a su hermano Mithal de ser el responsable indirecto de la muerte de su madre. La relación entre ambos parece completamente rota.