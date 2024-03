Mithal desobedece las presiones de su familia y se casa en la intimidad con Seidan

Los problemas para Seyit Alí se acumulan y los Karadag no tienen un solo día de descanso. La repentina llegada de Melek lo cambió todo para ellos. Desde que se había marchado hacía 20 años, los Karadag han vivido un tiempo de humillación y vergüenza tras aquello. Ahora con su vuelta y la de sus hijos, la herida con los Sirham se reabre y los problemas resurgen.

Pero, cuando parece que la situación con Melek empieza a normalizarse, un nuevo frente golpea a las dos familias. Defne, la hija de Melek y Ömer el nieto de Cumali, se han enamorado y planean casarse en el futuro. Eso es toda una declaración de guerra para ambas familias que no quieren saber absolutamente nada unos de otros. Han intentado separarlos y les han amenazado con expulsarles si no rompen, pero el amor entre ellos es muy fuerte y no están dispuestos a dejarse intimidar.

Para colmo, Mithal, que tras conocer la grave enfermedad de su hermana ha cambiado completamente su manera de ser, se ha enamorado de Seidan, una mujer casada y divorciada, madre de una niña y que trabaja como farmacéutica en la ciudad. Los Karadag no aprueban esa relación e insisten en que Mithal debe dejarlo. Pero él no se arruga tampoco (como no lo hizo Melek ni Defne) y ha seguido los impulsos de su corazón. Todo ello ha llevado a Mithal a pelearse con su hermano Mahmut. Mithal ha tomado la decisión de marcharse de la mansión y no quiere saber nada de su familia, pues considera que ha sido repudiado por ellos. Ante la nueva situación, Mithal se declara a Seidan y ambos se casan en la más absoluta intimidad, solo con Halil, Mirsha, Melek y sus hijos como testigos del enlace.