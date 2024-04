Kenan le da un serio aviso a Alpay y a su mujer tras descubrir sus oscuras maniobras

Afortunadamente para Halil, Alpay ha salido del hospital y se puede recuperar de las graves heridas sufridas tras su pelea en el juzgado. El padre de Defne está contento y a su vez se siente fuerte. Sabe que su declaración puede acabar con el futuro de Halil, el hombre que pretende casarse con su ex mujer y no está dispuesto a renunciar a ese placer. Todo el mundo ha intentado convencerle de que tenga 'piedad' de Halil, pero Alpay cree que es su momento de vengarse.

Con lo que Alpay no cuenta es con la presencia de Kenan. Su antiguo socio está harto de él y ya no tiene confianza en lo que pueda hacer. Kenan se ha dado cuenta de que Alpay es un verdadero peligro y que puede complicarle también a él la vida. No se fía de él; por eso le pregunta por qué no se quedó en Adana en lugar de regresar a Antep y montar la enorme bronca con Halil que terminó con él en el hospital.

Alpay muestra una clara actitud chulesca ante Kenan, pero este tiene un método para hacerle cambiar de opinión. Alpay y Funda están al borde de la muerte y Kenan les deja muy claro lo que les puede pasar si no siguen sus órdenes. Alpay y Funda no tienen alternativa y acaban cediendo ante las presiones de Kenan.