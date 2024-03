Kenan jura vengarse de todos los que han tenido algo que ver con el suicidio de su hijo Adnan

Kenan se ha enterado del suicidio de su hijo Adnan cuando la policía lo tenía cercado en un parque. Adnan había llamado a Defne para hablar con ella y la policía pensó que la mejor manera de atraparle sería tendiéndole una trampa en la que Defne sería el 'conejillo de indias'. La cosa no ha salido como se esperaba y Adnan ha terminado pegándose un tiro.

Los hombres de Kenan le cuentan lo sucedido y él no se lo puede creer. Sabía de sus problemas médicos y por eso quería encontrar antes a su hijo que lo hiciera la policía, pero ha llegado tarde y ahora Adnan está muerto. Kenan no acepta la situación y está convencido de que si no le hubieran tendido esa trampa a su hijo, Adnan todavía estaría vivo. Se conjura para vengarse de todos aquellos que hayan tenido que ver algo con su muerte y jura que no parará hasta descubrirlos.

El primero del que sospecha es de Alpay. La presencia allí de su hija, hace pensar a Kenan que Alpay tenía algo que ver; pero en esta ocasión está equivocado. Alpay no tenía ni idea de lo sucedido y asegura que sería incapaz de hacerle algo así a un amigo como Kenan.