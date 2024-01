Los hijos de Melek descubren por las malas el pasado oculto de su madre

Cuando Melek toma la decisión de marcharse de Alemania y regresar al hogar de sus padres sabe que se va a encontrar con un ambiente hostil y complicado. Sin embargo sus hijos son completamente ajenos a lo que les espera. Cuando aterrizan en Turquía y se presentan en la casa del abuelo que no conocen, lo primero que se encuentran es con un portazo en las narices.

Tanta hostilidad sorprende a Kerem y Defne que no saben por qué su propia familia les odia tanto. Preguntan a su madre, pero Melek les pide tiempo y no termina por explicárselo. Defne, cuando ve las reticencias de Ömer a estar con ella por ser nieto de los Sirhan, también le pregunta, pero él no se siente con capacidad para explicárselo y le remite a Melek. Ninguno de ellos sabe los motivos, pero sospechan que algo tiene que ver con el pasado.

Nadie parece querer contarles lo que sucedió hasta que se topan con Kadriye. La mujer de Mahmut acaba de perder al bebé que esperaba y se encuentra en una delicada situación. Además, se siente perjudicada tras la llegada de Melek ya que deja de ser la 'señora' de la casa para cederle a Melek ese privilegio. Kadriye, muy enfadada, les acaba contando el motivo por el que Melek está maldita en la casa.

Defne y Kerem están preocupados por lo que pasa y ahora es cuando empiezan a entender los motivos que han llevado a su familia a tratarles tan mal. Reprochan a su madre que no les haya contado los motivos por los que son repudiados.