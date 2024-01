Halil desobedece las órdenes de su padre sobre ayudar a los Karadag y se enfrenta a él

Cuando Halil se quedó plantado el día de su boda tras ser abandonado por Melek para huir con un desconocido Alpay, su vida se paró y ya no volvió a ser el mismo. Mientras su padre y su familia juraba venganza contra los Karadag, Halil guardaba silencio y mantenía una distancia cortés con la familia de la mujer con la que se iba a casar. Nunca más se interesó por otra mujer ni se casó. La reciente aparición por sorpresa, 20 años después, de Melek y su familia ha reavivado viejos recuerdos.

Cumali ha tomado la decisión de prohibir a cualquier miembro de su familia no sólo ayudar a los Karadag, sino a no tener ningún contacto con ellos pase lo que pase. Ha sido muy claro en ello y el primero en escucharlo ha sido su hijo Halil al que ha reprochado no estar junto a él en el tiempo que ha pasado en el hospital.

Mientras los problemas entre ambas familias se acrecientan según pasan los días, Halil se muestra ajeno a todo y hasta se permite el lujo de ayudar desinteresadamente a Kerem, el hijo de Melek, antes de que este se metiera en un buen lío. Cuando Cumali se entera en la mezquita de que su propio hijo ha ayudado a un Karadag, se vuelve a enfrentar a él, pues había dejado órdenes claras de que nadie de los Sirham ayudaran a nadie de los Karadag. Halil ha desobedecido a su padre y se ha enfrentado a él llegándole a decir, delante de toda la familia, palabras muy duras: "No voy a explicarte mi humanidad ni a discutir mi conciencia contigo".