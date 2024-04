El desgarrador momento en el que Halil debe renunciar a casarse con Melek por el chantaje de Alpay

La alegría por encontrar un donante compatible con Melek se ha difuminado enseguida tras la operación. En un principio los médicos aseguraron que todo había ido bien, pero una posterior complicación ha puesto a todos en alerta. Los médicos no se atreven a dar un diagnóstico y todo el mundo debe esperar a ver si ella mejora.

Por si esto no fuera poco, Halil debe hacer frente al chantaje interpuesto por Alpay. El ex marido de Melek asegura ser el donante que le ha salvado la vida (aunque no es verdad). Está celoso de Melek y quiere a toda costa impedir que ella se case con Halil y sea feliz. Por eso ha planeado impedir esa boda. Alpay le ha dicho claramente a Halil que si se casa con Melek, él renunciará a donarle médula para que se recupere. Le obliga además a firmar un documento en el que Halil se compromete a dejarle todas las propiedades de los Sirham si incumple su palabra y se casa con Melek.

Halil está atrapado. Permite que Melek reciba el trasplante y renuncia a casarse con ella. Ahora que Melek se debate entre la vida y la muerte, el sufrimiento de Halil es máximo.