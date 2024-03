La carta que Melek le escribe a Halil y que le romperá para siempre el corazón

Aunque sea con 20 años de retraso, la relación entre Halil y Melek es inmejorable. Un malentendido llevó a ambos a vivir una vida inesperada. Melek abandonó a Halil pensado que él estaba enamorado de otra mujer y él nunca entendió por qué lo hizo la mujer a la que amaba. Ahora, una vez aclarado el malentendido, la relación entre ambos se ha retomado casi en el momento en el que la dejaron entonces.

Halil ha reunido fuerzas para hablar con Seyit Alí y pedirle la mano de su hija Melek. Con esa premisa, Halil ha acudido al taller donde está trabajando Melek para hacerle una proposición que no podrá rechazar. Quiere casarse con ella y pasar el resto de su vida juntos. La noticia pilla por sorpresa a Melek que, sin embargo, está emocionada al ver el anillo que Halil le ofrece. Ilusión y felicidad completa después de tantos problemas y malos entendidos.

Sin embargo, Melek siente que nos sería justo aceptar esa propuesta de matrimonio de Halil con su situación médica. Melek no sabe cuánto tiempo de vida le queda y no quiere volver a fallar a Halil, por ello escribe una sincera carta para explicarle los motivos por los que no se casará con él, aunque sabe que con ello le romperá de nuevo el corazón.