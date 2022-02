Mete va a la cárcel por el asesinato de Haki

Nihal abandonó a su prometido para fugarse con Mete y, desde entonces, su extraña relación no ha parado de complicarse. Las cosas ya eran muy difíciles para los miembros de la familia de Ali y Cemile debido a la situación de su hija Aylin con Soner, el despido de Cemile y la mala relación con Caroline, pero, ahora, se complicarán, aún más, con el arresto de Mete.

Cuando Mete es arrestado nadie se lo cree, "tú no eres capaz de eso" le dice su madre, pero él está dispuesto a confesar todo lo que ha pasado... ¿Quieres saber de qué se declara culpable? ¿Quieres descubrir si su familia lo cree o no? Entonces, no dudes en reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.