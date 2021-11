Cemile a Ali: "¿Te das cuenta del lío en el que nos has metido?"

Ali está convencido que ha emprendido un negocio de éxito. Ha comprado un barco y está dispuesto a convertirlo en un casino. Asegura que va a ser un gran negocio. Como socio del negocio ha elegido a Egbert, el hombre con el que Caroline ya tuvo problemas en Ámsterdam. Cuando Cemile descubre que para que le dieran el préstamo ha tenido que poner como garantía su casa, acude al barco para pedirle explicaciones. Si el negocio va mal y no puede pagar al banco, Cemile perderá su casa. Ali no cree que eso vaya a pasar y acusa a su ex mujer de estar 'liada' con otro hombre. Muy pronto Ali descubrirá que tiene un grave problema.