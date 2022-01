Aylin le da el sí quiero a Soner

Tras descubrir que sí es el padre biológico de Mustafa, Ali acude a casa de Cemile para hablar con ella sobre la nota que negaba su paternidad. Pero, justo en ese momento, Aylin llega a casa subida a la moto de Soner.

Entonces, Ali y Cemile unen fuerzas para enfrentarse a Soner y a Aylin, ya que no aprueban su relación. Soner no tiene otra opción que ser valiente y decirle a los padres de Aylin que la quiere y que lo que más desea en este mundo, estén a favor o no, es casarse y pasar el resto de sus días junto a ella. ¿Quieres ver la reacción de Ali cuándo Soner le pida la mano de su hija?¿Y la de Cemile? Entonces, reproduce el vídeo que encabeza esta notica.