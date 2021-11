Ahmet culmina su venganza y Berrin sufre las consecuencias

Ahmet no ha parado hasta encontrar el responsable de la muerte de su madre y en cuanto lo ha hecho, se ha tomado su venganza. Al final ha descubierto no solo quién fue el responsable material, sino también la persona que lo planeó todo.

Esto lo cambia todo, puesto que Ahmet ha disparado a los dos. Uno ha muerto y el otro todavía no lo sabe, pero lo que es cierto es que ahora es el hombre más buscado de toda la zona y tiene que huir y esconderse para que no le encuentren. es una despedida en toda regla a berrin que no acepta a encajar esta dura noticia.