El lunes por la noche Nova ofrecerá la gala de las Top 100 Mujeres Líderes

Las mujeres más relevantes del mundo de la política, la empresa, la cultura, la ciencia, el deporte y el tercer sector de toda España celebraron en el Teatro Real la XII gala de Las Top 100 Mujeres Líderes. Un evento que confirmó a las nuevas integrantes del ranking en un reconocimiento al talento femenino en España.

La gala, celebrada por Magas de EL ESPAÑOL y retransmitida en directo por atresplayer, la plataforma de Atresmedia, estuvo conducida por la periodista Sandra Golpe y contó con las actuaciones musicales de Nena Daconte, Ana Guerra y Marina Carmona. El próximo lunes, 24 de febrero, Nova ofrecerá por la noche una recopilación de los mejores momentos.

Las categorías que conforman el ranking son: académicas e investigadoras; altas ejecutivas, consejeras y CEO; cultura; directivas; empresarias; función pública, institucional e impacto social; medios de comunicación; políticas; startups y profesionales independientes; deporte y artes escénicas; y un Top 10 Exterior.

Numerosos rostros de la actualidad política como Margarita Robles, ministra de Defensa; Cuca Gamarra, secretaria general del PP;María José Catalá, alcaldesa de Valencia, o Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, acudieron al evento como muestra de su apoyo al talento y la innovación impulsada por mujeres.

Entre los asistentes también se encontraban José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y la Corporación Atresmedia, acompañado de Columna Martí; Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas; y Mercedes Wullich, fundadora de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España'.

También acudieron, entre otros representantes de Atresmedia, su consejero delegado, Javier Bardají; el director general de Gestión y Transformación de Atresmedia, Jaime Gutiérrez Colomer; y la directora general Corporativa de Atresmedia, Patricia Pérez González.

También acudieron a la cita reconocidas periodistas del panorama nacional como Sonsoles Ónega y Ana Terradillos. Igualmente estuvieron presentes caras muy representativas de diferentes sectores como Begoña Villacís, Carmen Posadas, Remedios Cervantes y Belén Garijo.

Igualmente, numerosos comunicadores y colaboradores del grupo quisieron arropar la cita, entre ellos, Noor Benyessef Velazquez, Roberto Brasero, Francisco Cacho, Félix José Casillas, Ana Cuesta, Jalis De La Serna, Cristina Gallego, Inés García Caballo, Ángel Antonio Garcia Herrera, Carlos García Miranda, Mª Isabel González, Tamara Gorro, Leonor Lavado, María Llapart, Jiaping Ma, Rebeca Marín, Mercedes Martín, Rocío Martínez, Mariló Montero, Begoña Perez ‘La Ordenatriz’, Luis Quevedo, Helena Resano, Josemi Rodriguez-Sieiro, Verónica Sanz, Marina Valdés, Ángela Vallvey o Carina Verdú.

Las Top 100 Mujeres Líderes se eligieron a través de más de 100.000 votos recogidos de manera online, a los que se sumó la deliberación de 54 grandes personalidades del mundo de la ciencia, la tecnología, la empresa, la comunicación o las artes, entre otras disciplinas. Tras este doble proceso, 110 nuevas mujeres forman parte de la prestigiosa lista que reconoce el potencial femenino tanto nacional como internacional.

Cruz Sánchez de Lara, que vistió con un traje de Pedro del Hierro con mensaje de homenaje al pueblo valenciano afectado por la DANA, quiso recordar uno de los mensajes que recibió en aquellos fatídicos días de Hortensia Roig.

"Dijiste simplemente: SOS. No nos olvidéis". Hortensia me pidió que, entre todas, desde nuestras posiciones de liderazgo, nos comprometamos a reconstruir su tierra. No hablo solo de las políticas, que también, porque hoy están aquí mujeres que tienen en su mano la gestión de recursos, como la Ministra de Defensa, la vicepresidenta de la Generalitat o la alcaldesa de Valencia. Más allá de vuestra ideología, invocamos vuestra eficacia, vuestras ganas y vuestra capacidad de resolver”, desveló.

La vicepresidenta de EL ESPAÑOL puso en valor también el ejemplo de la Reina Letizia, que además es Top Honoraria, durante la DANA. Y se puso como objetivo "generar una cadena de liderazgo femenino para contribuir a la reconstrucción" de Valencia y a llevar "esta misión con orgullo".

Por su parte, Mercedes Wullich realizó un emotivo discurso recordando a su madre: "En realidad, lo que venía a decirles hoy, es que amor, coraje y humor resumían el espíritu de mi madre, que me acaba de dejar huérfana. Amor en el sentido de la entrega y la incondicionalidad, coraje para ganar la libertad de pensar y hacer afrontando las consecuencias. Y humor para reírse siempre y a carcajadas de sí misma y de los traspiés imputados a cierta 'blandura' una expresión muy suya para explicar la vulnerabilidad".

Wullich dejó un mensaje claro: "Tened la urgencia y el coraje para responder aquellas preguntas con las que empecé (y que mañana serán otras) con la convicción de quien escribe un manual de instrucciones para las mujeres que os seguirán (y los hombres que las acompañarán). Y que este momento brillante de hoy, alumbre cada uno de los días por venir, vuestros anhelos, vuestros sueños y vuestras cimas".

Una de las sorpresas de la noche fue cuando Cruz Sánchez de Lara entregó el premio L'Oreal París a Mercedes Wullich: "Mercedes, no te vayas, no te vayas. Antes de cerrar la gala quiero paliar una injusticia. ¿Sabes cuántas líderes han sido reconocidas en las 12 ediciones de las Top100, gracias a ti? Nada más y nada menos que 747. Todas con su mención menos tú. Por eso, vengo con un encargo de L’Oreal París", anunció.

"Han visto en ti el espíritu de su marca: L’Oreal París, como tú, querida Mercedes Wullich, es una marca de empoderamiento femenino, que desde su nacimiento lucha por la libertad, autoestima y la independencia de la mujer. Así que, mentora mía, vengo con la misión de entregarte en su nombre, el premio que te conceden por tu trayectoria y que lleva el nombre de un claim común con el que durante 50 años trabajáis tú y ellos. Mercedes, aquí tienes tu premio L’Oreal París: 'Porque tú lo vales'", concluyó la gala.