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Tufan vigila a Nur y a Mali con un localizador y les exige que tengan otro hijo para salvar a Civan

Tufan toma una decisión extrema: controla a Nur y a Mali con un localizador y les exige tener otro hijo para salvar la vida de Civan.

Tufan vigila a Nur y a Mali con un localizador y les exige que tengan otro hijo para salvar a Civan

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Hatice y Selma están fuera de sí tras descubrir que Mali es el amante de Nur y el verdadero padre de Civan. La madre de Tufan quiere acabar con ella, mientras que Selma está dispuesto a llamar a la policía para que los detengan. Sin embargo, Leyla les recuerda que, si quieren salvar a su nieto, tendrán que controlar su ira.

Además, Tufan les comunica que las pruebas de sangre realizadas a Ipek, Nur y Mali han dado negativo. Ahora mismo, la única opción para que Civan pueda superar su enfermedad es que tenga un hermano con el ADN de Nur y Mali.

Ante esta situación, el exfutbolista plantea una solución extrema: pide a Nur y a Mali que tengan otro hijo. Su intención, eso sí, es enviarlos a prisión en cuanto todo termine. Leyla intenta calmarlos asegurándoles que hará todo lo posible para que no salgan de allí una vez hayan cumplido su cometido.

Tufan y su familia acuerdan guardar silencio para que Civan, Ipek y Ferda no descubran nada de lo que está ocurriendo.

Nur teme por su vida si sigue viviendo en casa de Tufan

Mientras tanto, Nur teme por su vida si continúa en la mansión después de las graves amenazas que ha recibido por parte de sus suegros y del propio Tufan. La mujer culpa a su nuera de la situación: "Si no hubieras grabado ese vídeo nuestro en el baño, todo habría sido distinto", le reprocha.

Desesperada, Nur pide a Leyla que los saque cuanto antes de la mansión para evitar una desgracia. Incluso le propone refugiarse en casa de Sema y le promete que no dirá una sola palabra si los ayuda. Además, asegura estar dispuesta a darle a Civan un hermano junto a Mali.

Pero la chef no piensa dejarlos escapar. Quiere tenerlos cerca por si intentan huir.

Tufan coloca a Nur y Mali un localizador para que no se escapen de la mansión

Para evitar cualquier susto, Tufan y ella deciden colocarles un localizador y limitar sus desplazamientos a la casa y al jardín. Si se acercan a la verja, la tobillera comenzará a pitar y alertará a los vecinos. "Se os está yendo la cabeza", estalla Nur.

Leyla, por su parte, teme que Hatice acabe contándole toda la verdad a Civan. Si eso ocurre, el hijo de Hatice está dispuesto a cargar con toda la culpa.

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