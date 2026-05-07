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Nur vuelve a cruzarse en el camino de Leyla cuando empieza a acercarse a Eren

La joven chef empieza a ilusionarse con Eren después de que la ayude a salvar la fundación de Civan, pero un inesperado cara a cara con Nur amenaza con destapar oscuros secretos del pasado y repetir la historia de venganza que marcó su vida.

Nur vuelve a cruzarse en el camino de Leyla cuando empieza a acercarse a Eren

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Eren no puede dejar de pensar en Leyla tras conocerla en el avión rumbo a Estambul. Ella tampoco consigue sacárselo de la cabeza y acaba quedando con él para tomar un café. Tiene algo muy importante que decirle.

Leyla y Eren quedan para tomar un café

Sin embargo, una llamada de Güzide hace que la joven chef le dé plantón. Su amiga está en prisión por culpa del nuevo director de la fundación que creó Civan para acoger a los niños del vertedero.

Al llegar al centro, Leyla descubre que los pequeños están viviendo una auténtica pesadilla desde la ausencia de Güzide. El director apenas les da de comer, los mantiene encerrados en una habitación y se está apropiando del dinero de la fundación para beneficio propio.

Leyla da plantón a Eren y va a ver a los niños de Güzide

Cuando Eren descubre por teléfono lo que está ocurriendo, decide ir a buscar a Leyla para ayudarla. La chef intenta echar al director, pero él se niega a abandonar su cargo. Entonces, Yildirim finge ser un experto en leyes y le asegura que podrían denunciarlo por abuso de poder y enviarlo a prisión durante siete años.

Asustado, el responsable de la fundación termina dimitiendo voluntariamente. Leyla le agradece emocionada a Eren todo lo que ha hecho por ella y no puede evitar sorprenderse al descubrir que el joven se inventó toda la historia legal para deshacerse de él.

Felices tras librarse del director, los niños celebran la noticia junto a Leyla y Eren con una gran tarta que él mismo compra para todos. ¿La bondad y generosidad del joven logrará conquistar a la chef?

La generosidad de Eren con los niños del vertedero

Después de solucionar el problema en la fundación, Leyla y Eren retoman por fin su cita y deciden ir a tomar un café. Antes, él pasa por su casa para recoger una cámara de fotos con la que quiere inmortalizar el momento junto a ella.

Mientras Leyla espera en el coche, aparece Nur, que ahora trabaja como asistenta para la familia de Eren, su sobrino e hijo de su hermana Hadan. Leyla le exige que se aleje de los Köroğlu.

Pero Nur no está por labor y amenaza a la chef con contarle al nieto de Vedat toda la verdad: que ella la ayudó a preparar aquella cena en la que Handan fue envenenada a cambio de un medicamento suizo que podía salvar la vida de Civan. Lo que Leyla desconoce es que fue la propia Nur quien puso veneno en la copa de vino de su hermana para acabar con su vida.

Leyla le pide a Nur que se baje de su coche para evitar que Eren las vea juntas. Todo apunta a que la historia de venganza y traición vuelve a repetirse, aunque esta vez con la familia Köroğlu en el punto de mira.

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