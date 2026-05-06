Leyla rehace su vida en Barcelona y conoce a un misterioso joven que podría hacerle olvidar a Civan

Leyla pone tierra de por medio y se marcha a vivir a Barcelona para empezar de cero y trabajar como chef. La vida vuelve a sonreírle: se ha convertido en una cocinera de renombre y, aunque ha pasado un año, sigue sin poder olvidar a Civan, el gran amor de su vida. Con muchas ganas de reencontrarse con sus amigos Fidan y Kürsat, decideescaparse unos días a Estambul para visitarlos.

En el avión conoce a un joven llamado Eren Yildirim, que se sienta a su lado y con el que descubre que tiene muchas cosas en común. A ambos les encanta El principito y él incluso lleva tatuado en la muñeca un elefante dentro de una boa, en alusión al famoso cuento."Los que aman El principito siempre se encuentran", le dice el joven.

Eren queda prendado de la belleza de Leyla y tiene la sensación de conocerla de toda la vida. Durante el viaje intenta acercarse a ella y le propone volver a verse durante su estancia en Estambul, aunque la joven no parece muy dispuesta. Sin embargo, tras insistir varias veces, consigue acompañarla al cementerio para visitar las tumbas de su marido y de su madre. Él también perdió a su madre hace un año y ha regresado a Turquía para asistir al homenaje que su familia va a rendirle.

Eren quiere volver a ver a Leyla y la invita al homenaje familiar, pero ella le deja claro que entre ellos no puede haber nada. "Has sido el compañero perfecto de viaje, pero nada más", le asegura. Aun así, Yildirim no parece dispuesto a rendirse. Está claro que se ha interesado por ella. ¿Conseguirá hacer que Leyla vuelva a enarmorarse?