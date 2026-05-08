La carta secreta de Handan que cambiará la vida de Eren para siempre

Eren baja al sótano de la mansión de los Köroğlu para revelar unas fotografías que le hizo a Leyla en un barco y descubre allí todas las pertenencias de su madre y las suyas. Rebuscando entre las cajas, encuentra una carta que Handan le escribió antes de morir. En ella, le confiesa que su abuelo fue asesinado y que lo envió a estudiar a un internado para alejarlo de Vedat y los suyos, a quienes define como "buitres capaces de sacrificar a su propia familia con tal de conservar su gran fortuna".

La hermana de Nur le ruega a su hijo que ponga tierra de por medio para que su vida no corra peligro. "Eres el único inocente de esta familia", le escribe, antes de pedirle perdón por todos los años que pasaron separados.

Eren tenía pensado marcharse del país, pero, tras leer la carta de su madre, decide quedarse en Estambul para luchar por lo que le pertenece. Así se lo hace saber a Suat y al resto de la familia lanzándoles varias indirectas, aunque ellos creen que simplemente está recitando un monólogo teatral.

Más tarde, el hijo de Handan se reúne con Leyla y le entrega las fotografías que le hizo en el barco. Eren está agradecido con ella porque al revelar sus imágenes, encontró la carta que su madre escondía en la mansión.