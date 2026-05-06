Leyla

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Leyla rehace su vida en Barcelona y conoce a un misterioso joven que podría hacerle olvidar a Civan

Un año después de la muerte de Civan, Leyla triunfa como chef en Barcelona, aunque sigue sin superar la pérdida de Civan. Durante un viaje a Estambul, conoce a Eren, un joven con el que siente una fuerte conexión y que parece dispuesto a conquistarla.

Leyla rehace su vida en Barcelona y conoce a un misterioso joven que podría hacerle olvidar a Civan

Publicidad

Nova
Publicado:

Leyla pone tierra de por medio y se marcha a vivir a Barcelona para empezar de cero y trabajar como chef. La vida vuelve a sonreírle: se ha convertido en una cocinera de renombre y, aunque ha pasado un año, sigue sin poder olvidar a Civan, el gran amor de su vida. Con muchas ganas de reencontrarse con sus amigos Fidan y Kürsat, decideescaparse unos días a Estambul para visitarlos.

Leyla se convierte en Barcelona en una chef exitosa

En el avión conoce a un joven llamado Eren Yildirim, que se sienta a su lado y con el que descubre que tiene muchas cosas en común. A ambos les encanta El principito y él incluso lleva tatuado en la muñeca un elefante dentro de una boa, en alusión al famoso cuento."Los que aman El principito siempre se encuentran", le dice el joven.

Eren queda prendado de la belleza de Leyla y tiene la sensación de conocerla de toda la vida. Durante el viaje intenta acercarse a ella y le propone volver a verse durante su estancia en Estambul, aunque la joven no parece muy dispuesta. Sin embargo, tras insistir varias veces, consigue acompañarla al cementerio para visitar las tumbas de su marido y de su madre. Él también perdió a su madre hace un año y ha regresado a Turquía para asistir al homenaje que su familia va a rendirle.

Eren se muestra interesado por Leyla

Eren quiere volver a ver a Leyla y la invita al homenaje familiar, pero ella le deja claro que entre ellos no puede haber nada. "Has sido el compañero perfecto de viaje, pero nada más", le asegura. Aun así, Yildirim no parece dispuesto a rendirse. Está claro que se ha interesado por ella. ¿Conseguirá hacer que Leyla vuelva a enarmorarse?

Nova» Series» Leyla

Publicidad

Series

Leyla rehace su vida en Barcelona y conoce a un misterioso joven que podría hacerle olvidar a Civan

Leyla rehace su vida en Barcelona y conoce a un misterioso joven que podría hacerle olvidar a Civan

Desgarradora despedida de Leyla a Civan

La desgarradora despedida de Leyla a Civan

La impactante confesión de Doña Clemencia antes de morir cambia para siempre la vida de Nora y Andrés

La impactante confesión de Doña Clemencia antes de morir cambia para siempre la vida de Nora y Andrés

Trágico final para Civan: fallece pese a los desesperados intentos de Leyla y Nur por salvarle
Momento destacado

Trágico final para Civan: fallece pese a los desesperados intentos de Leyla y Nur por salvarle

Las últimas palabras de Civan a sus seres queridos: una triste despedida que deja a los Yildiz destrozados
Momento destacado

Las últimas palabras de Civan a sus seres queridos: una triste despedida que deja a los Yildiz destrozados

Andrés descubre que su hija Eva está viva tras la confesión de doña Clemencia
Momento destacado

Andrés descubre que su hija Eva está viva gracias a la confesión de doña Clemencia

Doña Clemencia confiesa a Andrés que su hija Eva no ha muerto y el joven desentirra el ataúd de su pequeña para comprobarlo con sus propios ojos.

Ángel se adapta muy bien a cuidar de su hija Romina
Momento destacado

Confirmado: Ángel es el padre de Romina y tanto él como Marisol están encantados

La pareja se está acostumbrando a tener a Romina con ellos. ¡Es una niña encantadora y están ilusionados!

La familia Yildiz recibe una noticia devastadora: Civan ya no tiene cura y el tiempo se acaba

La familia Yildiz recibe una noticia devastadora: la enfermedad de Civan ya no tiene cura y el tiempo se acaba

Nur traiciona a Mali y lo arroja a un pozo tras un brutal enfrentamiento

Nur traiciona a Mali y lo arroja a un pozo tras un brutal enfrentamiento

Doña Clemencia sufre una brutal caída intentando detener a Andrés para que no pueda huir

Doña Clemencia sufre una brutal caída intentando detener a Andrés para que no pueda huir

Publicidad