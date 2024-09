Yildirim deja claros sus sentimientos a Azra mientras ella encara una difícil decisión

El embarazo de Azra sigue su curso, pero las cosas no van todo lo bien que se espera. Recientemente Azra no se ha encontrado demasiado bien, además ha sufrido varios mareos y Yildirim la ha obligado a acudir al hospital para hacerse un chequeo y comprobar si todo marcha bien o no. Cuando llega y los médicos le hacen las pruebas correspondientes, no tienen buenas noticias. Los mareos que Azra ha estado sufriendo no son lo que se puede esperar de un embarazo en esas fechas de gestación. Según el doctor, lo mejor es que aborte y así evitar males mayores para la madre en el futuro.

Se trata de una difícil situación. Azra no contempla esa posibilidad, pero Yildirim le hace una reflexión que a ella le hace pensar. Si le pasa algo, qué pasará con sus hijos. Azra confía en que Sergen será un buen padre. Pero no está preparada para la siguiente pregunta de Yildirim. ¿Qué va a pasar con él?

Durante los últimos tiempos Yildirim ha descubierto que su amor por Azra sigue vivo. A pesar de lo sucedido en la noche anterior a la boda de Azra con Sergen, Yildirim sigue enamorado de ella. Acude a ver a Çolpan, la madre de Azra, para decirle que va a romper la promesa que le hizo. Esa promesa era que no se volvería a acercar a Azra. La reacción de la madre de Azra deja un tanto sorprendido a Yildirim.