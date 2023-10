Las deudas contraídas por su madre ahogan a Sara del Monte que acaba de perder su trabajo

Sara del Monte se ha visto obligada a renunciar a su trabajo en un día para olvidar. Tras preparar durante mucho tiempo una presentación que podría haberle supuesto un ascenso, ha descubierto a su jefe acosando a su secretaria. A pesar de sus intentos, Sara no ha convencido a la secretaria para que denuncie a su jefe. Ese mismo jefe es el que se ha encargado de echar por tierra el magnífico informe que Sara había presentado, además se ha enfrentado a él por lo que le ha hecho a la secretaria, por lo que Sara ha acabado en la calle.

Por si esto fuera poco, no ha parado de recibir llamadas del banco exigiéndole el pago de la hipoteca de la casa que su madre no ha hecho efectiva. Ahora las cosas se ponen muy difíciles para ella. Sara intenta pedirle explicaciones a su madre Déborah. Ella se justifica diciendo que la han engañado y que el dinero que iba a servir para hacer frente a los pagos de la hipoteca no lo tiene. La situación de ambas empieza a ser desesperada.

Déborah sabe que el padre de Sara podría ser la solución, pero su hija no quiere saber nada de él. Se desentendió de ella desde el principio y ha decidido no recurrir a él para nada, aunque su madre le insista en que quizá sea la única opción que les queda para salir airosas de la situación en la que se encuentran.