Rafael le canta una ranchera a Fernanda para pedirle perdón

Después de que Fernanda salvase a Octavio y este acabara en el hospital, la finca donde se aloja Fernanda estaba en calma. Nadie se esperaba que en medio de la noche un grupo de mariachis rompiera el silencio clamando perdón.

Nadie en la finca sabía a quién reclamaban los mariachis, pero lo que nadie se imaginaba es que fuera Rafael reclamando perdón a Fernanda. El joven no sabe como llegar al corazón de Fernanda, y nada más que intenta pedirle perdón una y otra vez. Lo único que consigue con rechazos y desplantes, pero él no se va a quedar quieto y va a seguir insistiendo para conseguir el perdón. Quiere hacerle ver que fue todo un malentendido y que no le estaba acusando de nada en cuanto al ataque de Octavio.

Y aunque su amigo David ha intentado persuadirle, no ha conseguido nada. Rafael se presenta con un cuadro de mariachis al completo e incluso cantando él. ¿Conseguirá el perdón de Fernanda?