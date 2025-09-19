Süsen rompe su silencio: admite que no es novia de Sarp y sus sentimientos por Ömer se reavivan

La rivalidad entre Ömer y Sarp va en aumento. Cada vez que coinciden, la tensión es evidente y, casi siempre, el motivo es Süsen. Ambos siguen sintiendo algo muy fuerte por ella.

"No creas que voy a dejar de meterme contigo. Jamás", le recalca Sarp a Ömer. El joven Eren comparte la misma idea y, en pleno intercambio de reproches, aparece Süsen para recriminarles su actitud. "¿Por qué no lo dejas en paz? Habíamos quedado en que pararíais", le reprocha Süsen a Sarp. Ömer insiste en que no necesita que lo defienda y entonces la joven suelta la bomba: "Sarp no es mi novio. Hemos roto". Las palabras dejan atónito a Ömer.

Poco después, el director del Ataman encuentra a Ömer y a Süsen juntos en el pasillo y les asigna una tarea: ordenar los nuevos libros de la biblioteca.

Camino a la biblioteca, Süsen se topa con Sarp y le pregunta si está molesto por haber dicho a Ömer que ya no son pareja. "Contamos esa mentira para que Tolga no supiera cómo murió su hermana", le recuerda. En ese momento, él reconoce ante ella sus verdaderos sentimientos.

Mientras tanto, Ömer aprovecha para reprochar a su exnovia la traición y ella responde con la misma intensidad. Tras un cruce de reproches, Süsen acaba relajándose y riendo. En el fondo, ninguno ha podido olvidar al otro. ¿Será este el inicio de una reconciliación o seguirán distanciados?