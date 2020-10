Reyyan necesita respuestas, ¿quién envió los papeles del divorcio?

Alguien está tratando de hundir a Miran y Reyyan. A pesar de que los problemas no paran de llegar, alguien ha enviado a Miran una petición de divorcio a Miran y Reyyan acaba de descubrirlo. No sabe quién lo ha hecho, pero Zehra sí y no dudará en hacérselo pagar.

Al mismo tiempo, Azize ha descubierto que a ella también le están traicionando.

¿Quiénes se han aliado para enviar los papeles del divorcio? Descúbrelo en el vídeo.