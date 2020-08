Han pasado demasiadas cosas y Reyyan ya no cree las palabras de Miran. Su marido le jura que él no tuvo nada que ver con el accidente de Hazar, pero Reyyan no le cree. Miran sabe que es la última oportunidad de lograr el perdón de Reyyan. Miran le pide una nueva oportunidad y esta es la respuesta de Reyyan.