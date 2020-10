La noticia que Miran no esperaba: "Soy tu abuela"

Miran ha vuelto al pueblo de su madre y para su sorpresa se ha encontrado con Reyyan, quien ha estado buscándolo por todas partes. Pero la buena intención de ella, no ha sido suficiente para Miran. No ha querido escuchar sus palabras y la mujer que aseguraba conocer a su madre no ha podido soportarlo: "Si fueras el hijo de Dylsa no abandonarías a la mujer que quieres".

Todo ello antes de descubrir que no es una mujer cualquiera, sino su abuela.