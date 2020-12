Miran y Reyyan han vuelto a distanciarse. Las palabras de Hazar no fueron suficientes para Miran y decidió no creerle. Una decisión que ha colmado el vaso para Reyyan, quien no puede soportar que Miran siga creyendo a su abuela antes que a Hazar.

Las pruebas son cada vez más evidentes, pero Miran no entra en razón, lo que ha provocado que a Reyyan se le agote la paciencia y se vaya.

¿Conseguirá Miran recuperarla?