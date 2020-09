Reyyan sigue empeñada en encontrar esa misteriosa carta que pruebe la inocencia de su padre. Sin embargo, Azat no ve tan importante que aparezca la citada carta. Él cree que no solo no existe, sino que tampoco ayudará en nada a los Sadoglu. En el fondo, Azat teme que si esa carta aparece, las posibilidades de volver con Reyyan desaparezcan.