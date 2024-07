La confesión de Halide sobre su relación con Gülfem descoloca a Gülru

Después de la sesión de terapia de Cihan con Onur, en el que también estaban presentes Gülfem y Gülru, la situación se ha vuelto dramática para la hermana de Cihan. A petición del médico ambas han salido de la habitación mientras Onur seguía la terapia con Cihan.

Gülfem ha salido corriendo de la casa, mientras que Gülru se ha quedado pensativa en la escalera. En ese momento, Halide, asustada de la situación ha montado en colera contra Gülru a la que ha amenazado seriamente si a Gülfem le pasaba algo.

Gülru no entiende por qué Halide se toma tan a pecho todo lo que le sucede a Gülfem si no es más que su asistenta. Hablando con Mesude, Gülru descubre que Halide tiene un lado realmente oscuro y siniestro. Mesude le cuenta que fue precisamente Halide quien le quemó la mano con salfumán después de que ella abofeteara a Gülfem y una sospecha sobrevuela la cabeza de Gülru.

¿Quién está detrás del accidente de Gülfem? La policía llegó a la conclusión de que todo se produjo porque alguien había cortado los frenos. En aquel coche debería haber estado Gülru y no Gülfem. ¿Qué tiene que ver en todo esto Halide?

Gülru está decidida a descubrirlo, así que prepara una trampa y acude a hablar con Halide. Lo que la asistenta de Gülfem le cuenta sorprende completamente a Gülru que no se lo puede creer. Halide asegura que es la madre de Gülfem. Gülru no sabe si creerla o no, pero ahora todo comienza a tener sentido.

En cuanto Halide descubre la importancia de su confesión intenta negarla y asegura que en el fondo ella es como una madre para Gülfem, pero que nunca ha querido decir que sea su madre. Gülru no se termina de creer esta rectificación y acude al hospital de la familia para investigar el pasado. Descubre que Halide perdió una hija el mismo día que nación Gülfem.