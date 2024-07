La boda de Gülru se suspende y ella sale corriendo para evitar que Ömer viaje lejos

Mine lleva tiempo intentando alejar a Gülru de Mert y ahora quizá lo haya conseguido definitivamente. Ella está enamorada de Mert, pero él no está demasiado interesado. Mert sigue enamorado de Gülru, pero Mine está dispuesta a cualquier cosa para evitar esa boda. Por eso se inventa que Mert la ha intentado violar. La policía se presenta durante la ceremonia y se lleva detenido a Mert ante el asombro general que no sabe los motivos de este arresto. Gülru se queda algo descolocada, pero en el fondo está aliviada de no tener que casarse con Mert. Siente algo por Ömer y no se lo puede quitar de la cabeza.

Después de conocer la decisión de Gülru de casarse con Mert, Ömer decide poner tierra de por medio e intentar olvidar cuanto antes la situación. Ha dimitido de sus cargos en el hospital y se marcha a Nueva York huyendo. Ya no hay razón para quedarse en Estambul si Gülru se acaba casando con Mert.

La hermana de Gülru está convencida de que todo es una señal del destino para que su hermana acabe con Ömer, por eso la incita para que le llame y le diga que al final no se ha casado. El problema es que Ömer ya está camino del aeropuerto y quizá sea demasiado tarde. Pero Gülru no se rinde y aparece en el aeropuerto para buscar a ömer y pedirle que no se vaya.

Después de todo lo sucedido, Gülru cambia de actitud con Gülfem y se enfrenta a ella. Gülfem es la responsable de que ella se fuera a casar con Mert. Se han acabado las amenazas y Gülru enseña las uñas. Gülfem no se esperaba esta actitud de su asistente personal.