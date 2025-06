El diagnóstico no puede ser peor y Martina decide cambiar sus planes de futuro con Gabriel

Desde hace un tiempo Martina ha estado padeciendo algunos despistes puntuales en su comportamiento. Se le olvidaban cosas, no sabía dónde estaba o algunos otros pequeños descuidos. Algunas de las personas más cercanas a ella han observado esos problemas y le han estado diciendo que sería bueno que acudiera al médico para someterse a algunas pruebas. Paula incluso la ha acompañado algunas ocasiones.

Después de varias visitas, ha llegado el momento de conocer el diagnóstico y desgraciadamente no es bueno. El médico, que además es un buen amigo de Martina, le confirma a la matriarca de los Iturbide que padece Alzheimer. Es un verdadero palo para ella que no se esperaba semejante noticia. Quiere mantener la noticia en secreto. Es una enfermedad sin cura y progresiva. El futuro se tiñe de negro para Martina.

Cuando logra recuperarse de la noticia y durante un almuerzo con Gabriel, Martina le dice que ya no se quiere casar con él. Gabriel se queda muy sorprendido por el repentino cambio de opinión de Martina que siempre se había mostrado muy ilusionada con la idea de pasar por el altar. No le quiere decir la verdadera razón a Gabriel, pero Martina piensa que, después de conocer el diagnóstico de su enfermedad, no tienen sentido seguir adelante con la boda.