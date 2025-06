Cemile roba el dinero de los Eren, desata una tragedia familiar y pone en peligro sus sueños

Cemile, la joven que Asiye conoció en el orfanato, roba el dinero que Kadir había recibido de un amigo de la cárcel. Ese dinero estaba destinado a abrir un restaurante y salir así de la miseria.

Con la intención de salvar a su hermana del ambiente en el que trabaja, Cemile le entrega el dinero para saldar una deuda con su jefe del casino y huir juntas de Estambul para comenzar una nueva vida. Sin embargo, lo que no imagina es que la verdadera deuda no es de su hermana, sino de su prometido, quien arrastra serios problemas con el juego. Él planea escapar del país con su novia sin pagar al acreedor y sin Cemile. Al intentar detener el coche en el que se marchaban, la amiga de Asiye resulta herida.

Tras lo ocurrido, Cemile confiesa a los hermanos Eren la verdad sobre el dinero robado. Sengül la tacha de "sinvergüenza", mientras ella se defiende alegando que su intención nunca fue hacer daño, sino ayudar a su hermana. Ömer, furioso, la reprende: "¿Cómo has podido hacer algo así? Te aceptamos en nuestra casa". Kadir intenta calmarlo y explica que la hermana de Cemile la engañó y huyó con el dinero. Añade que Cemile quería entregarse a la policía, pero él se lo impidió. Aun así, Ömer no lo comprende y no entiende por qué la defiende. "¿Qué pasa, estás enamorado de ella?", pregunta irónicamente delante de Melisa. Kadir le advierte que mida sus palabras si no quiere tener problemas. Una vez más, los sueños de los hijos de Veli y Hatice se esfuman.

Cemile se reúne con su hermana antes de que esta intente huir del país en barco y le exige la bolsa con el dinero. Ömer, Sengül y Oğulcan la acompañan, y finalmente consiguen recuperarlo. Pero todo se complica: unos hombres armados abren fuego y todos resultan heridos de gravedad, excepto Ömer.

Kadir y Asiye visitan a Cemile en el hospital tras la operación a la que ha sido sometida tras ser tiroteada. Ella se interesa por su hermana, pero al enterarse de que ha fallecido, se hunde y llora desconsoladamente, culpándose por lo ocurrido.

Mientras tanto, Berk intenta animar a Aybike. "Oğulcan se va a poner bien, es muy fuerte”, le asegura el joven. Ella le agradece que haya donado sangre para su hermano, y ambos hablan de lo que sienten el uno por el otro. ¿Hay nueva pareja a la vista?

Por otra parte, Oğulcan ha sido operado con éxito, pero su estado sigue siendo crítico. El joven sufre un paro cardíaco ante la mirada angustiada de su familia. Finalmente, los médicos logran reanimarlo, y sus seres queridos no pueden contener la emoción y la alegría.